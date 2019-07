Saint Seiya: i migliori videogiochi dei Cavalieri dello Zodiaco in un video

In occasione dell'arrivo del remake di Saint Seiya su Netflix, abbiamo preparato un video che riassume tutti i videogiochi tratti dalla serie di Masami Kurumada.

Conosciuta qui da noi con il nome de I Cavalieri dello Zodiaco, l'epica battaglia tra Pegasus e gli altri eroi di questo iconico anime ha segnato l'infanzia e l'adolescenza di diverse generazioni di appassionati: non c'è da sorprendersi, quindi, se a Saint Seiya e ai suoi protagonisti sono stati dedicati diversi videogiochi in un arco temporale che copre trent'anni.

Dagli immancabili picchiaduro a incontri della serie conosciuta in Giappone come Ougon Densetsu ai giochi di ruolo come Saints Paradise per Game Boy, passando per i progetti sperimentali e puramente celebrativi a metà strada tra i puzzle e i party game (la maggior parte dei quali mai arrivati in Occidente), l'epopea videoludica di Saint Seiya ha intrattenuto milioni di fan senza però incidere in maniera significativa nella storia dell'intrattenimento digitale.

A ogni modo, ripercorriamo insieme la storia dei giochi de I Cavalieri dello Zodiaco nel nostro Video speciale curato da Michele Verardi e Gabriele Ferrara e servitevi pure del modulo dei commenti per farci sapere a quale di questi titoli siete più affezionati. Su queste pagine trovate anche le nostre impressioni sul remake di Saint Seiya a firma di Gabriele Laurino.