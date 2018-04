Saint Seiya, My Hero Academia, Dragon Ball Super: le migliori news anime del weekend

Riviviamo insieme le migliori news e i migliori articoli a tema anime pubblicati su Everyeye.it durante lo scorso weekend: contenuti all'insegna di Saint Seiya, My Hero Academia e Dragon Ball Super, vediamo il meglio per tutti gli appassionati di animazione nipponica.

Della nuova serie di Saint Seiya, Knights of the Zodiac, prodotta da Netflix, purtroppo si sa ancora poco o nulla: intanto gli animatori dell'anime si dilettano a omaggiare il franchise, come ha recentemente fatto un artista che ha realizzato degli sketch dei protagonisti sia di Lost Canvas che della serie classica.

Per quanto riguarda My Hero Academia, lo scorso weekend ha visto il debutto della terza stagione dell'adattamento animato di Studio Bones rispetto al manga di Kohei Horikoshi. Vi abbiamo riportato un po' tutto, dalle prime immagini al trailer dell'episodio 2, compresa la prima clip promozionale dedicata a My Hero Academia The Movie: The Two Heroes.

Dragon Ball Super non smette mai di tenerci compagnia: ospite durante un programma TV nipponico, l'autore della versione manga Toyotaro ha illustrato al pubblico come disegnare Goku. Se cercate un buon tutorial, chi meglio del discepolo di Akira Toriyama per insegnarvi a disegnare al meglio l'eroe di Dragon Ball?

Sul piano degli articoli, tra i contenuti del weekend trovato la recensione di Lupin III: Green vs Red e di The Disastrous Life of Saiki K., compreso il first look al primo episodio di Persona 5 The Animation.