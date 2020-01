Saint Seiya: Shining Soldiers è il nuovo free to play per Android e iOS

Bandai Namco ha appena annunciato il ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco con un nuovo gioco per smartphone e tablet intitolato Saint Seiya: Shining Soldiers.

Il titolo in questione, in arrivo come free to play sia per i dispositivi Android che iOS, ci permetterà di partecipare a scontri 1 contro 1 con protagonisti i più celebri cavalieri d'argento e d'oro. A differenza di altri giochi di questo tipo, il sistema di combattimento prevede l'alternarsi dei giocatori, che dovranno fare a turno la propria mossa. Pare inoltre che ogni personaggio appartenga ad una specifica categoria di cavalieri, ciascuna con i propri pro e i propri contro. Stando a quanto dichiarato nella scheda del gioco, sarà anche possibile gettarsi nella modalità storia intitolata Cosmo Chronicle Episode, nella quale potremo anche riascoltare alcuni dei celebri brani della serie come Pegasus Fantasy.

Attualmente non si conosce ancora una data d'uscita ufficiale del gioco, ma sappiate che è già possibile effettuare le pre-registrazioni sia su Google Play Store che su App Store.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul gioco, vi lasciamo ai due trailer che mostrano filmati e gameplay di Saint Seiya: Shining Soldiers.