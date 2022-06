Saints Row: ben 15 minuti di Boss Factory, il folle editor dalle infinite possibilità

Il Summer Game Fest ha dato spazio anche al nuovo Saints Row. Il reboot della serie Volition si è mostrato all'evento mettendo prevalentemente in risalto il suo elaboratissimo e folle editor, che permetterà ai giocatori di poter creare un personaggio davvero unico e con un grandissimo numero di opzioni a disposizione.

L'editor Boss Factory di Saints Row è già disponibile per il download in maniera completamente gratuita, permettendo ai giocatori di poter già personalizzare il proprio Boss in vista dell'uscita del gioco completo, fissata per il 23 agosto 2022 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. Il corposo filmato di 15 minuti a corredo della notizia ci consente di poter già vedere in azione il potente editor e gran parte degli elementi di personalizzazione inclusi.

C'è davvero tutto l'occorrente per creare un protagonista davvero fuori di testa: tra abbigliamenti di ogni genere per le parti superiori ed inferiori del corpo, dimensioni del fisico da plasmare a pacimento ed una moltitudine di diversi tagli per barba e capelli, c'è addirittura la possibilità di poter far girare nudo il proprio personaggio (ovviamente pixelato nelle parti più intime) o di mettergli un braccio bionico. E si tratta soltanto di alcune opzioni tra le tante progettate da Volition, da scoprire scaricando il Boss Factory quanto prima.

Non perdetevi inoltre la nostra intervista agli autori di Saints Row, così da scoprire ulteriori segreti sull'atteso ritorno della serie nel corso dell'estate.