Saints Row 2 è adesso disponibile su Xbox One grazie alla retrocompatibilità

Un nuovo titolo Xbox 360 entra nel catalogo di Xbox One grazie alla retrocompatibilità. Come annunciato da Major Nelson sul profilo Twitter ufficiale, Saints Row 2 è adesso disponibile sulla console current gen di Microsoft.

Come al solito, coloro che sono già in possesso dell'originale, possono scaricarlo su Xbox One senza alcun costo aggiuntivo. Qualora abbiate l'edizione fisica, non dovete fare altro che inserire il disco nella console, mentre i giocatori in possesso della copia digitale troveranno Saints Row 2 direttamente nella propri libreria. Ricordiamo che nelle scorse settimane si sono aggiunti al catalogo di Xbox One anche una serie di Xbox Originals, come Destroy All Humans!, Jade Empire, Panzer Dragoon Orta, Star Wars Knights of the Old Republic II The Sith Lords e SSX 3.