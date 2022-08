Saints Row 2022 è un sequel, un reboot oppure un remake?

Agosto è il mese di Saints Row, la celebre serie di Volition si appresta a tornare dopo qualche anno di assenza con un nuovo gioco intitolato semplicemente Saints Row: ma si tratta di un sequel, di un remake o di un reboot? Facciamo chiarezza.

Saints Row è a tutti gli effetti un reboot della saga iniziata nel 2006, questo nuovo episodio vuole abbandonare le atmosfere estremamente fuori di testa di Saints Row 3 e Saints Row 4 per presentarsi con un tono a metà strada tra comedy e temi più seri, ispirandosi allo stile di Saints Row 2.

Nato come action game a tema "street" ispirato a Grand Theft Auto, dopo Saints Row 2 la saga di Volition subisce una parziale rivoluzione facendo dell'irriverenza estrema il suo punto di forza, sopratutto in Saints Row 3, Saints Row IV e Saints Row Gat Out of Hell. Dopo la tiepida accoglienza riservata agli ultimi due giochi della serie (e allo spin-off Agents of Mayhem) lo studio ha deciso di cambiare rotta tornando al passato, da qui la necessità di un reboot di Saints Row, mentre un sequel o un remake non avrebbero permesso di ottenere lo stesso effetto.

Saints Row è atteso per il 23 agosto 2022 su PC (via Epic Games Store), Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia.