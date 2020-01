Saints Row 4 Re-Elected in arrivo su Nintendo Switch?

In attesa di mettere le mani su Saints Row 5, titolo che dovrebbe essere annunciato nel 2020, Saints Row IV Re-Elected potrebbe arrivare su Nintendo Switch, almeno secondo quanto rivelato dal rivenditore francese Cultura.

Lo store ha messo in listino proprio Saints Row IV Re-Elected per Nintendo Switch, salvo poi rimuovere la pagina del prodotto dal sito, pagina che al momento risulta non raggiungibile. Deep Silver non ha annunciato l'arrivo del gioco sulla console Nintendo, che nei mesi scorsi ha visto l'uscita di Saints Row The Third, apparentemente con discreto successo di pubblico.

Saints Row IV Re-Elected è stato lanciato nel gennaio 2015 insieme allo spin-off Standalone Gat Out of Hell, non è chiaro se anche quest'ultimo sia destinato ad arrivare su Switch o se il listino si riferisca unicamente al gioco principale.

Saints Row non è morto e resta uno dei franchise più importanti per Koch Media/Deep Silver, come confermato dal CEO del gruppo lo scorso autunno. Novità sul futuro della serie sono previste per il 2020, l'ipotesi più concreta riguarda l'annuncio di Saints Row V, titolo probabilmente destinato ad uscire su PC e console di attuale e prossima generazione.