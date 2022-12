Saints Row 4 Re-Elected gratis per chi possiede il gioco 'base': i dettagli dell'offerta

In attesa dell'arrivo di Saints Row 4 Re-Elected gratis su Epic Store, Volition si rivolge a tutti gli appassionati dello sparatutto open world per invitarli a ritornare a Steelport per aggiornare la versione 'base' di Saints Row 4 alla riedizione Re-Elected.

In questa sua 'nuova' versione, Saints Row 4 comprende le due espansioni Enter the Dominatrix e How the Saints save Christmas, in aggiunta ai 23 pacchetti di costumi e armi della fase post-lancio dello shooter free roaming di Volition tra folli missioni, armi spara-dubstep e skin con cui personalizzare il proprio Presidente degli Stati Uniti d'America.

Espansioni

Enter the Dominatrix

How the Saints save Christmas

Pacchetti di skin e armi

Anime

Bling Bling

Brady Games

Child's Play

College Daze

Commander-in-Chief

Dubstep Remix

Element of Destruction

Game On

Gamestop Weapon Contest

GAT V

Grass Roots

Hey Ash Whatcha Playin?

Pirate's Booty

Presidential

Reverse Cosplay

Stone Age

Thank You

The Rectifier

The Super Saints

Volition Comics

Wild West

Zinyak Attack

Executive Privilege

L'aggiornamento gratuito alla versione Re-Elected avverrà giovedì 8 dicembre e interesserà tutti i giocatori di Saints Row 4 su PC, con tanto di crossplay su Epic Games Store e GOG. Per un 'veloce ripasso', qui trovate la nostra recensione di Saints Row 4 Re-Elected su Switch.