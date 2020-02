Saints Row 4 Re-Elected per Nintendo Switch: annunciata la data di uscita

Le insistenti voci di corridoio degli ultimi mesi sull'arrivo di Saints Row 4 Re-Elected su Nintendo Switch sembrano trovare un'ulteriore conferma nell'approdo del gioco su Amazon, con tanto di data di uscita e di informazioni legate a questa nuova versione dell'action free roaming di Volition e Deep Silver.

Come giustamente sottolineato dalla redazione di Gematsu, sulle pagine di Amazon.com e di altri store digitali come GameFly è comparsa la scheda dedicata all'edizione Switch di Saints Row IV Re-Elected: su tutti i negozi digitali, il gioco viene riportato in uscita per il 27 marzo di quest'anno, quindi tra un mese e mezzo.

In questa sua nuova veste, il capo dei Saints (nonché presidente degli Stati Uniti...!!!) dovrà fronteggiare ancora una volta la minaccia aliena rappresentata da Zinyak e dalle sue schiere di soldati equipaggiati con armi ipertecnologiche. Proprio come su PC e sulle altre versioni console, il nostro compito sarà quello di uscire dalla simulazione di Steelport in cui sono stati intrappolati i Saints, il tutto attraverso l'acquisizione di incredibili superpoteri.

La versione Switch di Saints Row 4 Re-Elected vanterà perciò tutti i contenuti delle passate edizioni, ivi compresi i 25 pacchetti aggiuntivi che ne hanno caratterizzato il periodo post-lancio. A questo punto non ci resta che attendere la pubblicazione del video di annuncio ufficiale: nel frattempo, vi invitiamo a fare un veloce ripasso della funambolica storia del capo dei Saints con la nostra recensione di Saints Row 4 Re-Elected.