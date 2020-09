Saints Row 5, un leak svela dettagli su trama e gameplay, annuncio in arrivo?

Emergono dalle pagine di 4Chan alcuni dettagli su Saints Row V, titolo provvisorio e non ufficiale del nuovo episodio della serie Deep Silver, la cui esistenza è stata confermata dal publisher nel 2019. La fonte purtroppo non è particolarmente attendibile essendo anonima, su ResetERA però alcuni insider hanno confermato parte di quanto riportato.

Il nuovo Saints Row potrebbe essere svelato molto presto e l'autore del topic su ResetERA non si stupirebbe se il reveal avvenisse mercoledì sera durante lo Showcase PS5. Stando ai rumor, il nuovo gioco della serie sarà un vero sequel di Saints Row 3 con un nuovo cast di personaggi e antagonisti, tra cui una gang di motociclisti chiamata Wolf Pack.

Saints Row V sarà ambientato in una versione moderna di Stilwater, la città che fa da sfondo alle vicende narrate in Saints Row 1 e 2, espansa con nuove isole e zone da visitare. Il tono dell'avventura viene descritto come "un mix tra le atmosfere di Saints Row 1, 2 e 3", inoltre sembra che i protagonisti non avranno a disposizione super poteri. Tra le altre caratteristiche, un editor simile a quello di Saints Row 2 e tanti nuovi capi di abbigliamento, viene confermato anche il supporto per la co-op fino a quattro giocatori e per il multiplayer fino a 32 giocatori con varie modalità stile Deathmatch.

A livello tecnico il gioco sarà simile a Saints Row 3 Remastered, seppur con assets e una qualità grafica generale decisamente superiore. YouTuber, influencer e membri della community di Saints Row avrebbero avuto modo di provare una build preliminare da mesi ma non possono dire nulla in quanto sotto NDA, il primo trailer dovrebbe essere pubblicato quest'anno mentre il lancio del gioco sarebbe previsto alla fine del 2021 o nel 2022.