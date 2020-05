Saints Row 5: quando uscirà il nuovo gioco Volition?

Embracer Group, holding che possiede THQ Nordic e Deep Silver, ha annunciato durante una recente riunione finanziara che per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2021) l'azienda non prevede di pubblicare nessun importante gioco AAA.

Saints Row V (titolo provvisorio e non ufficiale) rientra probabilmente nel novero delle produzioni ad alto budget e per questo possiamo aspettarci di vederlo almeno nel prossimo anno fiscale, ovvero dal primo aprile 2021 in poi. Non è chiaro invece quando verrà annunciato ufficialmente il progetto, Deep Silver aveva fatto capire che la presentazione sarebbe avvenuta nel corso del 2020, c'è ancora tempo dunque per togliere i veli al prossimo episodio della dissacrante serie Saints Row.

Volition sta lavorando a Saints Row 5 già da alcuni anni, la serie è ferma dal lontano 2015, anno di uscita di Saints Row 4 Re-Elected e Gat out of Hell, negli anni successivi Deep Silver ha pubblicato Saints Row The Third su Nintendo Switch e si appresta ora a lanciare la remaster del gioco anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Non ci resta che attendere per saperne di più, che l'annuncio di Saints Row 5 possa essere uno dei giochi previsti per i grandi eventi dell'estate?