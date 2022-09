Saints Row: abbiamo affrontato le folli missioni del gioco in co-op

Ci siamo divertiti a girare per le strade di Santo Ileso provando la modalità multiplayer coooperativa del nuovo Saints Row con missioni secondarie e principali. Ci siamo divertiti? Ve lo raccontiamo!

Il folle titolo Volition permette infatti di giocare qualsiasi missione oppure esplorare il mondo aperto in compagnia di un altro giocatore e, nel corso dei nostri test, abbiamo avuto l'opportunità di sbizzarrirci in una miriade di attività. A rendere ancora più divertente questa componente dell'open world pubblicato da THQ Nordic è poi la presenza di un editor del personaggio particolarmente approfondito e grazie al quale è possibile ricreare qualsiasi personaggio di videogiochi, film, anime e serie TV. Non a caso, in una delle missioni delle nostre prove abbiamo deciso di vestire i panni di due personaggi di The Boys, ovvero Latte Materno e Billy Butcher, per andare a seminare il panico fra le strade di Santo Ileso.

Tra i difetti della coop di Saints Row va invece citata l'assenza del cross-play, per via della quale è possibile giocare esclusivamente con utenti in possesso di una copia del gioco sulla stessa piattaforma (anche fra generazioni diverse di console dello stesso marchio).

Prima di lasciarvi ad un video d'approfondimento della coop del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la recensione di Saints Row a cura di Giuseppe Carrabba.