Saints Row: annunciato alla Gamescom 2021 il reboot della serie

Il palcoscenico digitle dell'Opening Night Live della Gamescom 2021 condotta da Geoof Keighley è servita a Volition Games per annunciare Saints Row, nuovo videogioco che andrà a rappresentare un reboot totale della saga open world.

Il nuovo Saints Row è ambientato in un mondo completamente diverso da quello che i fan hanno imparato a conoscere in questi anni, ma erediterà appieno lo spirito sopra le righe della serie. Nel sottobosco malavitoso di Santo Lieso, i giocatori saranno chiamati ad intraprendere la più classica delle scalate al potere seguendo le vicende di quattro amici che per anni hanno eseguito lavori di bassa manovalanza per i signori del crimine locali. Un corposo editor permetterà di creare il "boss" di questo piccolo manipolo di criminali, che rappresenterà il personaggio impersonato dai giocatori.

Volition ha in ogni caso espresso la volontà di ridurre il livello di follia, che con Saints Row 4 aveva raggiunto livelli elevatissimi. Il nuovo capitolo andrà così a collocarsi a metà strada tra i toni semi-seri del secondo episodio e lo stile parodistico degli ultimi capitoli.

Saints Row verrà lanciato in tutto il mondo il 25 febbraio 2022 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Epic Games Store. Trovate il trailer dell'annuncio in apertura di notizia, buona visione!