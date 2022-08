Saints Row: tutte le armi dai fucili d'assalto al piede di porco

Agosto è il mese di Saints Row: il gioco open world targato Volition rappresenta una ripartenza per la saga, alla ricerca di un rinnovato entusiasmo per il suo folle universo. Vediamo quali sono tutte le armi di Saints Row fino ad ora svelate che saranno utilizzabili nel gioco.

La lista delle armi di Saints Row tiene conto delle bocche da fuoco, e delle armi bianche ma con l'uscita del gioco altre armi potrebbero essere scoperte, in questo caso aggiorneremo l'elenco. Presto su queste pagine pubblicheremo anche la lista delle migliori armi di Saints Row.



Saints Row tutte le armi

Fucile d'assalto K-8 Krukov AR

Fucile d'assalto AR-55 Burst Rifle

Fucile d'assalto .585 Safari Express Rifle

Fucile a pompa AS3 Ultimax

Fucile a pompa MDI-50 Tac

Fucile a pompa Stagecoach

Fucile a pompa Sawed-Off Shotgun

Fucile a pompa Police Shotgun

SMG Machine Pistol

SMG TEK Z-10

SMG D4th Blossom

SMG 1921 Johnson

Pistola KA-1 Kobra

Pistola Idol Lite

Pistola Handcannon .44

Pistola Electrostun P1200

Pistola MDI-39M Sixguns

Ascia

Piede di porco

MDI-12 stun baton

Macete

Piccone

Nel gioco si potranno, una per ogni categoria di arma. Una delle migliori armi in assoluto del gioco è la pistola handcannon .44. Le armi si possono acquistare nel negozio Friendly Fire, lo sblocco delle nuove armi arriverà con l'avanzare dei livelli multipli di cinque: 5, 10 e 15.Se volete saperne di più sul gioco di Volition vi rimandiamo alla recensione di Saints Row , il reboot della seriesu PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Saints Row non esce su Xbox Game Pass al lancio ma nulla vieta che in futuro il gioco possa arrivare nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft.