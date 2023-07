Saints Row, l'atteso DLC è qui: è tempo del folle circo della morte di Doc Ketchum

Circa due mesi va erano giunte alcune notizie ufficiali ad opera di Deep Silver sull'uscita del DLC The Heist and the Hazardous di Saints Row, il quale andava a comporre una parte di un più grande Pass di espansioni per l'avventura uscita nel corso del 2022. Tra i contenuti in uscita vi era anche Doc Ketchum's Murder Circus per il mese di luglio.

Il momento è giunto e l'attesa è ormai terminata: il nuovo DLC di Saints Row è disponibile da ora, come comunicato in via ufficiale dall'account YouTube ufficiale del gioco, il quale ha pubblicato da poche ore un nuovo trailer relativo alle novità introdotte con l'atteso contenuto aggiuntivo. "La fiera delle tenebre è tornata a Boot Hill: il folle Doc Ketchum trasmette in streaming alle masse il suo circo della morte. La violenza è virale... e anche tu vuoi la tua parte!", recita la descrizione del video che accompagna gli utenti in questa nuova esperienza.

Tante nuove battaglie ricche di brutalità aspettano i giocatori, ormai impazienti di rimettere piede nel caos e nella follia divertente open world di Saints Row che è stato al centro di una nostra lunga disamina in concomitanza dell'uscita di questo reboot dell'avvincente saga videoludica ben nota al pubblico. Siete pronti a rivivere una nuova parte di questo viaggio con l'espansione di Saints Row?