Saints Row: attività open world, sparatorie e personalizzazione nel nuovo gameplay

Dopo aver dato spazio alla creatività del Boss Factory di Saints Row, Deep Silver e Volition ci rituffano nelle esplosive atmosfere di Santo Ileso per renderci partecipi delle tante attività open world da svolgere nella dimensione sparatutto del loro ambizioso reboot.

La vibrante metropoli immaginata da Volition per "riavviare" questa storica IP sarà un coacervo di attività criminali, con fazioni perennemente in guerra per il controllo dei nove distretti che comporranno l'enorme mappa free roaming di Santo Ileso.

Ciascuno dei quartieri della città di Saints Row sarà caratterizzato da un proprio stile e dall'immancabile presenza di gang locali che faranno di tutto per difendere i propri traffici illeciti. Lo scoppiettante spettacolo che possiamo intravedere nel nuovo gameplay trailer di Saints Row proseguirà anche nell'immenso deserto che lambisce i distretti periferici di Santo Ileso, anche qui con una pletora di sfide, missioni secondarie ed esperienze free roaming da vivere insieme alla propria banda e a tutti coloro che accederanno al multiplayer cooperativo.

Date perciò un'occhiata al nuovo video e fateci sapere con un commento se seguirete l'esempio degli scapestrati protagonisti del trailer e vi immergerete insieme a loro nell'esperienza open world di Saints Row a partire dal 23 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.