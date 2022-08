Saints Row Boss Factory: creatività al potere nel folle video dell'editor di personaggi

Nell'ultimo video gameplay di Saints Row, i ragazzi di Volition celebrano la creatività e il talento dei fan della serie che si sono serviti del Boss Factory per realizzare i loro folli personaggi in vista del sempre più imminente lancio del reboot.

Disponibile gratuitamente da giugno, Saints Row Boss Factory è lo strumento che ritroveremo nel gioco finale per "creare Saints": l'editor offre tutta una serie di strumenti per modificare l'aspetto, l'abbigliamento e l'acconciatura del proprio alter-ego, consentendoci di importare le nostre creazioni nel titolo completo e di iniziare da subito l'avventura a Santo Ileso.

Il filmato propostoci da Volition e Deep Silver è la rappresentazione plastica della duttilità e delle capacità del Boss Factory: grazie all'ampio ventaglio di strumenti di editing è infatti possibile plasmare il proprio personaggio ideale, che sia la rappresentazione realistica dell'attore hollywoodiano di turno o il supereroe di un improbabile universo parallelo.

Date perciò un'occhiata al nuovo trailer del Boss Factory di Saints Row e fateci sapere con un commento se lo avete utilizzato per creare il nostro alter-ego in attesa del lancio del nuovo kolossal free roaming di Deep Silver, previsto per il 23 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.