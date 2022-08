Saints Row tra bug e recensioni negative: i fan temono per il futuro del brand

Saints Row è disponibile dal 23 agosto 2022 su PC, Stadia e console PlayStation e Xbox, ma la partenza per il reboot della serie firmata Volition non è stata esattamente delle migliori, e molti fan temono adesso che il brand possa sparire dalle scene un'altra volta ancora.

Abbiamo infatti visto che Saints Row non ha fatto impazzire la critica internazionale, con recensioni dalle valutazioni altalenanti ed una media su Metacritic non proprio stellare (64 per la versione PS5 nel momento in cui scriviamo, basata su 47 verdetti diversi). Diversi critici hanno puntato il dito non solo contro un gameplay datato, ma anche e soprattutto verso la presenza di bug e glitch che sembrano affliggere l'intera avventura.

Per queste ragioni, gli appassionati di Saints Row si sono scatenati sui forum più popolari come Reddit, manifestando il proprio malcontento e preoccupazione sullo stato del gioco. Un utente ha dato vita ad un grosso thread nel subreddit dedicato al titolo, che conta quasi un migliaio di repliche, sottolineando come i giocatori "dovrebbero chiedere un miglior trattamento da Volition" e che la tiepida accoglienza riservata all'opera potrebbe anche significare "la fine della serie di Saints Row".

Numerosi utenti condividono gli stessi pensieri, dicendosi amareggiati per la tenuta tecnica del prodotto nonostante il grosso rinvio a cui è andato incontro in passato (ricordiamo che originariamente il nuovo Saints Row era previsto per il 25 febbraio 2022). Qualcuno si spinge ancora oltre dicendo che non sarebbe sorpreso di un'eventuale chiusura di Volition qualora il gioco non dovesse raggiungere adeguati risultati commerciali.

Non solo le lamentele dei giocatori, comunque: le azioni di Embracer Group sono calate dopo le prime recensioni di Saints Row, con perdite in borsa pari al 7%. In ogni caso non è da escludere che nelle prossime settimane possano arrivare più patch correttive in grado di risollevare la situazione tecnica dell'opera, rendendola così molto più stabile e godibile per tutti.