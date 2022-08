Saints Row a un centesimo da GameStop: come approfittare dell'offerta

GameStop Italia lancia una nuova offerta legata a Saints Row: Saints Row a solo un centesimo portando indietro un gioco usato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch valido per la promozione.

La promozione è valida solamente per l'acquisto e il preordine dell'edizione Standard di Saints Row, solo da GameStop effettuando il preordine di Saints Row riceverete anche il DLC The Idols Anarchy Pack che include il casco da DJ degli Idols, mazza scintillante degli Idols e la moto delle sabbie degli Idols, ma c'è di più perché con il preordine avrete diritto anche al Santo Ileso Pack che contiene una copertina esclusiva, lo scaldacollo Idosl, il portachiavi Los Panteros, il poster doppia faccia, un set di cartoline e adesivi.

Tutto quello che dovrete fare quindi è andare in un negozio GameStop e portare indietro un gioco usato valido per la promo, in questo modo potrete prenotare Saints Row ad un centesimo ricevendo anche i bonus citati qui sopra.

GameStop ricorda che "i giochi riportati dovranno essere integri, funzionanti e completi di custodia e libretto (se previsti al momento dell'acquisto). Non verranno ritirati ne valutati dischi promozionali, copie multiple dello stesso titolo e giochi non funzionanti e/o con custodia rotta. Alcuni titoli potrebbero non essere ritirati."