Saints Row: chi è Kevin? Alla scoperta del cuoco tuttofare della gang

A poche settimane dal lancio del chiassoso e divertente open world Saints Row, Deep Silver ci riporta a Santo Ileso per farci conoscere Kevin, uno dei membri più rispettati della gang a cui dovremo affiliarci nel prossimo sparatutto free roaming di Volition.

Il cuoco tuttofare dei Saints sarà infatti la persona alla quale ci rivolgeremo per "sbrigare le pratiche più scottanti" della gang, merito dei suoi molteplici interessi e, soprattutto, della fitta rete di contatti che è riuscito a creare negli anni trascorsi come DJ.

Nel nuovo video confezionato da Volition emerge anche il forte legame instaurato da Kevin con gli altri membri della banda, un rapporto che lo spronerà ad essere sempre in prima fila per aiutare gli amici in difficoltà e, contribuire attivamente alla pianificazione delle attività da portare avanti insieme agli altri membri della gang per espandere la propria influenza tra i quartieri di Santo Ileso.

Il nome di Kevin, perciò, sarà tra i più ricorrenti nella storia di Saints Row, o almeno questa è l'impressione che possiamo ricavarne ammirandolo in azione nel nuovo trailer di Deep Silver. Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia di Kevin e vi ricordiamo che Saints Row sarà disponibile dal 23 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.