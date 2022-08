Saints Row: come fare soldi velocemente, i trucchi per guadagnare denaro

Il reboot della saga di Saints Row è finalmente disponibile sul mercato: gli appassionati della serie sono pronti per fare nuovamente incetta di situazioni senza senso e al limite della follia, portando il proprio personaggio a divenire capo del più grande impero criminale del mondo.

Per farlo, tuttavia, dovrete accumulare moltissimi soldi, tramite i quali fare rifornimento di armi, munizioni, equipaggiamenti, veicoli e in generale di tutto ciò che avrete bisogno per portare il caos tra le strade della città di Santo Ileso (a proposito di mezzi di trasporto, ecco a voi dove trovare e come funziona l'Hoverbike di Saints Row). Ecco una lista delle migliori attività che vi permetteranno di accumulare velocemente grandi quantità di denaro, permettendovi di divenire ricchi in men che non si dica.

Iniziative Criminali

Interagendo con la bacheca del vostro impero criminale nella chiesa che funge da base operativa, potrete attivare le Iniziative Criminali: si tratta di attività illecite a cui potrete dare il via tramite una piccola spesa iniziale, ma che vi permetteranno di ottenere guadagni continui passivi, accreditati ogni ora di gioco. Questa meccanica vi fornirà inoltre delle brevi missioni secondarie, le Minacce, che compariranno sulla mappa a gruppi di cinque dopo il posizionamento di ciascuna nuova Attività Criminale. Una volta completate, aumenteranno il guadagno periodico ottenuto.

Missioni Principali e Secondarie

Uno dei metodi più importanti per ottenere denaro è ovviamente quello di completare le missioni del gioco. Le secondarie forniscono solitamente una maggior quantità di soldi, ma alcuni incarichi principali vi ricompenseranno con diverse decine di migliaia di dollari. Il consiglio è quello di proseguire all'interno della questline primaria prima di dedicarvi alle altre attività di contorno.

Ricercati

Un'ulteriore possibilità per ottenere guadagni extra è quello di mettersi a caccia dei Ricercati: per aprire la lista con gli obiettivi vi basterà accedere all'applicazione dedicata sul vostro smartphone (il menù principale del gioco). A questo punto dovrete scegliere il bersaglio e colpire, dopodiché verrete ricompensati con 5.000 dollari, una cifra apparentemente bassa ma correttamente rapportata al breve tempo necessario per completare ogni taglia.

Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione del reboot di Saints Row.