Saints Row conquista Famitsu e si avvicina al Perfect Score, tra i voti anche un 10/10

Il numero 1761 di Famitsu arriva domani nelle edicole giapponesi ma come sempre arrivano i consueti leak che rivelano in anticipo i voti delle recensioni. Poche sorprese, ma a conquistare la redazione della celebre rivista questa settimana è stato Saints Row.

Se in Occidente il gioco di Volition è stato accolto tiepidamente dalla critica, in Giappone Saints Row si porta a casa un ottimo voto di 36/40 dai redattori di Famitsu, che hanno assegnato al gioco i punteggi di 9/8/10/9, per un totale appunto di 36/40, molto vicino all'agognato Perfect Score.

Alice Gear Aegis CS Concerto of Simulatrix (PS5, PS4, Switch) – 7/7/7/6 [27/40]

SD Gundam Battle Alliance (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Saints Row (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 9/8/10/9 [36/40]

Way of the Hunter (PS5, Xbox Series) – 8/8/8/6 [30/40]

Buona anche l'accoglienza riservata a Way of the Hunter e SD Gundam Battle Alliance mentre leggermente meno calorosi sono i voti di Alice Gear Aegis CS Concerto of Simulatrix, gioco che ottiene un voto pari a 27/40. Saints Row ha debuttato al primo posto della classifica inglese, nonostante le recensioni non sempre brillanti, segno comunque di un buon interesse nei confronti di questa amata IP da parte del pubblico europeo.