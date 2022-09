Saints Row, Embracer Group è fiduciosa: 'Genererà soldi in futuro'

Il lancio di Saints Row non è andato nel migliore dei modi: tra diversi problemi tecnici e recensioni internazionali contrastanti, il ritorno della serie targata Volition non sembra aver riscosso il successo sperato all'inizio, pur occupando comunque posizioni elevate nelle classifiche di vendita.

In ogni caso servono due milioni di copie vendute per ripagare i costi di Saints Row, obiettivo che sembra comunque raggiungibile. Embracer Group spera comunque che il gioco possa recuperare terreno con il passare del tempo, rivelandosi alla fine un effettivo successo commerciale. Nel corso di una call con gli investitori, pur ammettendo che si aspettava "un'accoglienza migliore" per il gioco, il co-founder di Embracer Lars Wingefors è fiducioso sulla ripresa di Saints Row.

"Sono convinto che gli investimenti fatti per il gioco genereranno soldi. Tanti quanto quelli generati da molti altri giochi? Ne dubito, ma i soldi arriveranno e sarà un buon punto di partenza", afferma Wingefors, che prosegue: "Ho ancora una grande fiducia negli sviluppatori, e sono certo che continueranno a far bene in futuro". In aggiunta, il fondatore di Embracer si è soffermato anche sull'accoglienza riservata dal pubblico al nuovo Saints Row: "Sono felice di vedere un sacco di fan e giocatori felici del gioco, ma al tempo stesso mi rattrista vedere che ci sono anche fan insoddisfatti".

Bisogna a questo punto aspettare dati di vendita ufficiali e più dettagliati che possano dare un quadro chiaro della situazione, per scoprire se almeno i costi di sviluppo sono stati recuperati. In ogni caso la nostra recensione di Saints Row vi illustra nel dettaglio tutte le caratteristiche, le qualità e le problematiche di questo reboot.