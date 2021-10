Saints Row: ci saranno anche le 'emoji copri nudità' nell'enorme editor di personaggi

Dopo aver promesso l'assenza di limiti alla personalizzazione in Saints Row, gli esponenti di Volition si riaffacciano sulle pagine di Game Informer per spiegare che il reboot di questa iconica serie sarà "il Re della customizzazione", merito di un editor di personaggi tanto ampio da comprendere le emoji copri nudità!

Prima di esplorare la mappa di Santo Ileso di Saints Row, infatti, sarà possibile accedere a un profondo editor con tantissime opzioni per modificare l'aspetto del proprio alter-ego. A tal riguardo, il Direttore Artistico Frank Marquart spiega che "abbiamo realizzato i nostri sogni. Ci sono cose che avremmo voluto aggiungere nei capitoli precedenti ma che siamo stati in grado di integrare solo adesso in Saints Row. Il nostro obiettivo, sin dal primissimo giorno di sviluppo, era quello di fare di Saints Row il nuovo Re della personalizzazione, volevamo dare ai giocatori tutte le opzioni che avevano a disposizione in passato oltre a molte altre. Ed è quello che abbiamo fatto".

Come sottolineato dallo stesso Marquart, il Character Editor di Saints Row permetterà ai giocatori di modificare in piena libertà i singoli dettagli del corpo e della fisionomia del proprio personaggio, dal tono della pelle alla presenza o meno di protesi per gli arti. Le "emoji copri nudità" citate in precedenza serviranno, appunto, a coprire le parti più "birichine" del corpo nudo del proprio alter-ego. Col passare delle ore di gioco sarà possibile sbloccare ulteriori elementi per la customizzazione del protagonista, sia nella fisionomia che, ovviamente, nell'abbigliamento e negli elementi del suo arsenale. A detta di Marquart, l'assenza di limitazioni nell'editor di Saints Row consentirà ai giocatori più "originali" di plasmare dei veri e propri mostri da utilizzare sia nella campagna che nelle attività cooperative.

L'uscita di Saints Row è attesa per il 25 febbraio su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PS5 e Xbox Series X/S. Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra anteprima di Saints Row tra storia e gameplay.