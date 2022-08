Saints Row esce su Xbox Game Pass al lancio oppure no?

Saints Row è uno dei videogiochi più attesi di agosto, il reboot di Saints Row esce a fine mese su PC e tutte le console PlayStation e Xbox. Ma sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass oppure no? Facciamo chiarezza.

La risposta a questa domanda è negativa, Saints Row non è disponibile su Xbox Game Pass o PC Game Pass al lancio, il gioco sarà quindi normalmente in vendita in formato fisico e digitale anche sulle console della famiglia Xbox (Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X e Xbox One X) e su PC, così come su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Al momento, Volition non ha previsto una demo di Saints Row ma è possibile scaricare gratis l'editor Boss Editor di Saints Row così da iniziare a creare il proprio personaggio in anticipo, da usare poi non appena il gioco arriverà nei negozi il 23 agosto 2022.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Saints Row, se avete già effettuato il preordine digitale, presto partirà il preload su tutte le piattaforme, in questo modo potrete iniziare a scaricare il gioco e farvi trovare pronti al day one, per iniziare a giocare nel momento esatto in cui Saints Row verrà sbloccato ufficialmente.