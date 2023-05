Saints Row si evolve con un mega aggiornamento gratis e la prima espansione

Deep Silver ha pubblicato la prima espansione di Saints Row intitolata The Heist & The Hazardous e ora disponibile come acquisto singolo o come parte del Saints Row Expansion Pass.

Questa espansione include tre nuove missioni della storia per uno o due giocatori, una nuova arma, un elicottero, ricompense e oggetti cosmetici, altre due espansioni arriveranno più avanti durante l'estate sempre incluse nel Pass Espansione o come acquisto separato: nello specifico, Doc Ketchum's Murder Circus arriverà a luglio mentre il terzo DLC (titolo ancora da definire) verrà pubblicato ad agosto.

Le novità però non finiscono qui perché Volition ha anche pubblicato l'aggiornamento gratis Sunshine Springs che farà risplendere Saints Row con tante novità ta cui:

Nuovo quartiere giocabile di Sunshine Springs

Miglioramento del combattimento, flusso di gioco e bilanciamento

Modalità selfie

12 emote e ruota di selezione delle emote

Nuovo camera angle per i veicoli

Correzioni e modifiche aggiuntive

Saints Row non ha riscosso il successo sperato ma Volition e Deep Silver hanno continuato a supportare il gioco dopo il lancio con nuovi contenuti e update gratis e a pagamento. Il futuro di Saints Row è ancora tutto da scrivere e il publisher valuterà con attenzione come proseguire la serie, è ancora troppo presto però per ipotizzare cosa accadrà al franchise, nel frattempo il supporto post lancio continuerà almeno fino all'estate.