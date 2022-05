Saints Row gameplay: paura e delirio a Santo Ileso nella nostra prova

Andiamo alla scoperta dei segreti del gameplay di Saints Row, un reboot che eleva al cubo l'esperienza ludica della serie per riconfermarsi sempre folle e adrenalinico.

L'ultima prova offertaci da Volition e Deep Silver ci rituffa nelle esplosive atmosfere di Saints Row per farci sperimentare il suo gameplay open world tutto matto, tra sparatorie pirotecniche e inseguimenti rocamboleschi alternati a missioni più lineari ma non meno caotiche e "sopra le righe".

La nuova avventura da vivere in questo caleidoscopico microcosmo digitale di criminalità e anarchia ci ha lasciato delle impressioni perlopiù positive, merito della grande mole di contenuti da fruire sia da soli che in una modalità cooperativa che correrà (non solo metaforicamente) lungo tutta la campagna principale e l'esperienza free roaming.

Volete saperne di più sull'ultima fatica open world di Volition prima del lancio per il 23 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S? Rimanete su queste pagine: oltre alle ricche scene di gioco da ammirare nel video che v'attende a inizio articolo, potete approfondire ulteriormente i temi trattati da Giuseppe Carrabba leggendo il nostro speciale su gameplay e open world di Saints Row.