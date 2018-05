Saints Row Gat Out of Hell tra i nuovi titoli retrocompatibili su Xbox One

Major Nelson ha annunciato che tre nuovi titoli per Xbox 360 sono ora retrocompatibili su Xbox One: stiamo parlando del primo capitolo di Saints Row, Saints Row Gat Out of Hell e Toybox Turbos. I giochi sono liberamente scaricabili dallo Store Microsoft.

Come al solito, se siete in possesso delle versioni retail dei giochi vi basta inserirli nella console e scaricare l'ultimo aggiornamento, mentre se avete acquistato in passato le edizioni digitali potrete scaricarli anche su Xbox One dalla relativa libreria. In alternativa potrete sempre comprare i suddetti titoli direttamente dallo Store Microsoft.

Ricordiamo che all'inizio di maggio era stato reso retrocompatibile anche Saints Row 2, senza dimenticare il recente arrivo di Battlefield 1943 per accompagnare l'annuncio del nuovo Battlefield 5 ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Ne approfitterete per recuperare su Xbox One qualche titolo Xbox 360 che vi siete lasciati indietro?