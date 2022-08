Saints Row gira sul mio PC? Ecco i Requisiti ufficiali, dai Minimi agli Ultra

Mancano ormai pochi giorni al lancio di Saints Row, e così i ragazzi di Volition soddisfano la curiosità degli appassionati di sandbox ed esperienze open world desiderosi di scoprire le Specifiche di Sistema ufficiali del reboot dell'iconica serie free roaming targata Deep Silver.

Gli autori della sofware house dell'Illinois abbracciano il maggior numero di sistemi PC gaming indicando quelle che, a loro dire, saranno le specifiche necessarie per giocare nel migliore dei modi a Saints Row in 1080p a 30fps (Requisiti Minimi), in 1080 a 60fps (Raccomandati) o, per chi potrà superare il range del Full-HD e le limitazioni imposte dal framerate, in 1440p (Requisiti Alti) e in 4K (Ultra) a non meno di 60fps.

Per tutte le configurazioni hardware consigliate da Volition vige l'obbligo del sistema operativo Windows a 64bit (sia esso Windows 10 o Windows 11) e la necessità di riservare non meno di 50GB di spazio sul proprio hard disk, con installazione privilegiata su SSD o NVMe per massimizzare le prestazioni e abbattere i tempi di caricamento.

Requisiti Minimi - 1080p a 30fps

CPU: Intel Core i3-3240 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria Ram: 8.192 MB

Scheda Video: GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 480 (almeno 4GB di VRAM)

Requisiti Raccomandati

CPU: Intel Core i7-6700k o AMD Ryzen 5 1500X

Memoria Ram: 12.288 MB

Scheda Video: GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 5700 (almeno 8GB di VRAM)

Requisiti Alti - 1440p a 60fps

CPU: Intel Core i7-10700k o AMD Ryzen 5 5600X

Memoria RAM: 16 GB

Scheda Video: GeForce RTX 2080 o AMD Radeon RX 6700XT (almeno 8GB di VRAM)

Requisiti Ultra - 4K a 60fps

CPU: Intel Core i5-12600 o AMD Ryzen 7 5800X

Memoria RAM: 16 GB

Scheda Video: GeForce RTX 3080Ti o AMD Radeon RX 6800XT (almeno 12GB di VRAM)

Ricordiamo a chi ci segue che Saints Row sarà disponibile dal 23 agosto su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento sull'esperienza di gioco e sulle folli attività free roaming da svolgere all'ombra dei grattacieli digitali di Santo Ileso, qui trovate il nostro speciale su Saints Row alla prova tra gameplay e contenuti.