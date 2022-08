Saints Row: guida ai punti per il Fast Travel e come sbloccarli

Come in ogni open world che si rispetti, anche Saints Row offre una mappa piuttosto ampia e variegata dove scatenare caos e distruzione. Il reboot della serie firmata Volition mette a disposizione dei giocatori scenari di grosse dimensioni, ed esplorarli tutti potrebbe richiedere molto tempo ed impegno.

Per questo motivo, quindi, anche in Saints Row non può mancare il Fast Travel, che consentirà ai giocatori di muoversi in un istante da una parte all'altra di Santo Ileso semplicemente interagendo con la mappa presente attraverso le opzioni. Di seguito ecco dove si trovano i punti per il Fast Travel in Saints Row, situati in ciascun distretto della città:

La Chiesa di Old Town Shoreline - E' il più facile da trovare in quanto è situato proprio all'interno del quartier generale dei Saints. Sarà disponibile una volta completata la missione "Portami in Chiesa"

- E' il più facile da trovare in quanto è situato proprio all'interno del quartier generale dei Saints. Sarà disponibile una volta completata la missione "Portami in Chiesa" Bear Lake di Marina West - Proprio nei pressi del lago della zona è possibile scorgere la grande stata di un orso: fotografatela per sbloccare il Fast Travel per quest'area

- Proprio nei pressi del lago della zona è possibile scorgere la grande stata di un orso: fotografatela per sbloccare il Fast Travel per quest'area Panther Rock di West Providencia - Scattate un'immagina alla statua a forma di pantera situata nella via principale del quartiere per accedere ad un altro punto per il viaggio rapido

- Scattate un'immagina alla statua a forma di pantera situata nella via principale del quartiere per accedere ad un altro punto per il viaggio rapido Il logo di El Dorado - L'insegna del distretto di El Dorado è la prima cosa visibile una volta giunto in zona: fotografatelo e potrete raggiungerlo a piacimento d'ora in avanti

- L'insegna del distretto di El Dorado è la prima cosa visibile una volta giunto in zona: fotografatelo e potrete raggiungerlo a piacimento d'ora in avanti Il Lupo di Badlands South - Nell'area è presente il Lone Wolf Motel, con la statua di un lupo al suo esterno: catturatela in un'immagine per tornare qui tutte le volte che vorrete

- Nell'area è presente il Lone Wolf Motel, con la statua di un lupo al suo esterno: catturatela in un'immagine per tornare qui tutte le volte che vorrete Cactus Bill di Lakeshore South - Un grosso cactus si trova al centro del parco del quartiere, ed ancora una volta basta immortalarlo in foto per sbloccare un ulteriore punto per il Fast Travel

Aggiorneremo la guida qualora venissero scoperti ulteriori punti per il viaggio rapido. Nel frattempo eccovi inoltre la guida a tutte le armi di Saints Row, che comprendono anche fucili d'assalto e piede di porco. Per maggiori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di Saints Row per scoprire tutti i dettagli sul ritorno del franchise.