Saints Row ancora colpito dai bug, tra treni volanti e personaggi in T-Pose

Mentre i voti ricevuti da Saints Row si avvicinano, in alcuni casi, alla perfezione, il titolo di Volition continua ad essere fortemente criticato a causa dei suoi bug persistenti e particolari.

Alcuni di questi particolari errori di gioco sono stati condivisi dai fan del gioco su Reddit, dove abbiamo potuto recuperare un video davvero esilarante. In questo contributo possiamo osservare il giocatore guidare la sua auto quando, improvvisamente, spunta da un muro un treno volante che lo colpisce in pieno prima di dirigersi verso l'orizzonte.

In un altro video, invece, vediamo due personaggi conversare tranquillamente, prima che uno dei due cominci a essere colpito da spasmi improvvisi per poi assumere la famigerata T-Pose.

Entrambi i video sono disponibili in allegato alla notizia, ma vi anticipiamo che il secondo potrebbe contenere delle sezioni spoiler relative alla trama. Buona visione!

E se la situazione del gioco dal punto di vista della stabilità e dei contenuti non sembra rosea, le cose vanno anche peggio per i piani alti. Il lancio problematico di Saints Row ha infatti portato a una importante perdita in borsa per Embracer Group, un'inversione di tendenza evidente dopo il grande successo dei preorder e le sensazioni positive condivise dalla stampa prima del lancio del gioco.

Vi ricordiamo che l'action Saints Row è attualmente disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One e One X, Google Stadia, e PC.