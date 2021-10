Saints Row: inseguimenti spericolati e sparatorie tra veicoli nel nuovo video di gameplay

Dopo averci permesso di dare un primo sguardo alle strade di Santo Ileso, i colleghi di Game Informer hanno pubblicato un nuovo video di gameplay di Saints Row, questa volta con un focus sul sistema di guida e sul combattimento dai veicoli.

Presentato con un trailer durante l'ultima Gamescom, l'ultimo capitolo della celebre saga di Saints Row negli ultimi giorni sta svelando al grande pubblico alcune caratteristiche del suo gameplay attraverso i filmati pubblicati dalla redazione di Game Informer. Dopo averci mostrato le strade di Santo Ileso, la metropoli immaginaria che farà da teatro alle follie dei giocatori, è ora il turno del sistema di guida e dei combattimenti al volante (e non solo). Il nuovo video di gameplay inizia con una corsa sfrenata tra le distese desertiche e le tortuose strade del sud-ovest americano, per poi passare ad un rapido combattimento tra i canyon e ad un lungo scambio di piombo tra veicoli. Il video mette in mostra la possibilità di pilotare diverse tipologie di autovetture e moto con le quali intraprendere inseguimenti spericolati e acrobazie al limite della follia.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che l'uscita di Saints Row è fissata per il 25 febbraio 2022 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X/S.