Saints Row IV Re-Elected: problemi tecnici dopo l'upgrade gratis su PC, Volition indaga

Lo scorso 8 dicembre Deep Silver e Volition hanno messo a disposizione Saints Row 4 Re-Elected gratis per chi possiede il gioco base: l'aggiornamento ha riguardato tutti i possessori della versione PC originale, che hanno così avuto accesso alla versione completa dell'opera e con le relative migliorie.

Il passaggio all'edizione avanzata, tuttavia, non è andato per il verso giusto: sono state infatti molteplici le segnalazioni da parte degli utenti riguardo un gran numero di problemi tecnici sorti su PC in seguito all'arrivo dell'update gratis. Performance crollate, lag, file di salvataggio danneggiati, crash all'avvio dell'applicazione e mod inaccessibili solo soltanto alcuni dei grossi inconvenienti segnalati dagli utenti, che chiedono dunque a Volition di disattivare l'update e tornare indietro alla versione vanilla di Saints Row IV in attesa di una soluzione che permetta all'aggiornamento di funzionare correttamente.

Gli sviluppatori sono comunque al corrente delle problematiche emerse, come confermato in un post su Reddit: "Siamo a conoscenza di una serie di problemi emersi con l'upgrade Re-Elected di Saints Row IV su PC, e stiamo attualmente indagando", afferma Volition stilando l'elenco dei difetti emersi e chiedendo ai fan di proseguire con le segnalazioni qualora dovessero emergere altri inconvenienti ancora.

Non è in generale un buon periodo per la serie open world in termini di bug: il reboot di Saints Row ha debuttato con numerosi problemi tecnici la scorsa estate, sebbene un poco alla volta Volition sia riuscita a risollevare la situazione. Non resta che attendere update efficace anche per Saints Row IV Re-Elected su PC.