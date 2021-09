Saints Row: nessun limite alla cooperativa e alla personalizzazione, promette Volition

Nel nuovo approfondimento sui contenuti del Reboot di Saints Row, i ragazzi di Volition confermano la presenza di una profonda modalità cooperativa e la più ampia offerta che si sia mai vista nella serie in tema di customizzazioni.

I rappresentanti della software house dell'Illinois esordiscono affermando che in Saints Row ci sarà "un'offerta cooperativa senza soluzione di continuità, una funzione accessibile per l'intero gioco e in cross-gen. Quindi sì, che tu stia giocando sull'hardware più moderno o meno, potrai goderti la libertà di immergerti nell'intera campagna insieme a un amico attraverso una modalità cooperativa drop-in/drop-out senza interruzioni. Non rimarrete bloccati ad aspettare nelle lobby!".

Come da tradizione per la serie, anche nel rifacimento di Saints Row la personalizzazione sarà la pietra angolare dell'esperienza di gioco: a darne conferma sono gli stessi autori di Volition nel riferirsi alla Santo Ileso di Saints Row Reboot come "alla più grande e approfondita esperienza di customizzazione che si sia mai vista nella serie".

Il sistema di creazione del personaggio, ad esempio, proporrà otto moduli appositi e una pletora di funzionalità per modificare l'aspetto del proprio alter-ego. La personalizzazione passerà anche per l'abbigliamento, con il ritorno degli "strati di vestiti" e un'infinità di capi e accessori tra cui scegliere.

I patiti di motori saranno poi felici di sapere che nella nuova Santo Ileso di Saints Row, una delle attività più fiorenti sarà quella della customizzazione dei veicoli: esplorando la mappa potremo quindi spezzare il ritmo delle missioni cimentandoci nell'elaborazione e nella personalizzazione estetica di qualsiasi veicolo in proprio possesso.