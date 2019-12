Saints Row e Naraka Bladepoint saranno annunciati ai Game Awards 2019?

La lista delle possibili World Premiere dei The Game Awards 2019 si allunga sempre di più e oltre al probabile annuncio di Splinter Cell Fifth Freedom durante lo show potrebbe trovare spazio anche i reveal del nuovo Saints Row e del misterioso Naraka Bladepoint.

Per quanto riguarda Saints Row, il profilo Twitter ufficiale della serie ha lasciato un commento sotto un Tweet di Netflix USA rispondendo con un doppio senso a una domanda piuttosto piccante. Sappiamo che Saints Row V è in fase di sviluppo e che uscirà probabilmente nel 2020... lo vedremo giovedì notte ai Game Awards? L'ipotesi è certamente da prendere in considerazione, sebbene non ci siano ancora conferme dirette a riguardo e quanto riportato è solamente frutto di speculazioni.

Il secondo annuncio è invece stato confermato da Geoff Keighley con un Tweet, dove viene menzionato il misterioso Naraka The Game. In questo caso il reveal dovrebbe riguardare Naraka Bladepoint, titolo sviluppato dal neonato studio 24 Entertainment e pubblicato dal publisher cinese NetEase Games, titolare del marchio, registrato il 26 novembre scorso negli Stati Uniti e in Europa.

Appuntamento quindi ai The Game Awards 2019, in programma dalle 02:30 di venerdì 13 novembre, li seguiremo in diretta su Twitch a partire dalle 01:00 del mattino... preparate il caffè!