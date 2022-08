Saints Row non fa impazzire la critica: i primi voti della stampa internazionale

Nella nostra recensione di Saints Row abbiamo parlato di un gioco open world solido e divertente, ma ben lontano dall'eccellenza. A giudicare dalle votazioni raccolte da aggregatori come Metacritic e OpenCritic, le opinioni dei nostri colleghi internazionali sono poi troppo dissimili dalla nostra.

In queste ore il nuovo Saints Row di Volition, che si pone come un reboot della serie open world, sta raccogliendo votazioni mediamente positive, ma ben poco entusiasmanti. Su Metacritic, il Metascore varia dal 63 della versione PlayStation 5 al 69 dell'edizione PC, passando per il 66 di Xbox Series X. Su OpenCritic, dove vengono invece aggregate tutte le versioni, la situazione è molto simile, poiché la media generale ammonta a 66.

Concentrandoci sulle singole testate, abbiamo notato che ci sono state anche alcune insufficienze. Ecco una selezione:

Game Informer - 8,5

Press Start - 7

PCGamesN - 7

IGN USA - 6

Inverse - 6

GameSpot - 6

WellPlayed - 5

VG247 - 3/5

Hardcore Gamer - 3/5

Kinda Funny - 2/5

VGC - 2/5

EGM - 2/5

Saints Row, ricordiamo, è disponibile dal 23 agosto su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.