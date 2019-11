Saints Row non è morto, il nuovo gioco della serie sarà annunciato nel 2020

Dopo aver confermato che Dead Island 2 è ancora vivo e vegeto, il CEO di Koch Media Klemens Kundratitz ha dichiarato che Saints Row tornerà a farsi vedere nel 2020 con un nuovo episodio sviluppato ancora una volta dal team Volition.

"Abbiamo lanciato Agents of Mayhem negli scorsi anni mentre la serie Saints Row è ferma dai tempi di Saints Row IV Re-Elected e Saints Row Gat Out of Hell. Questo però non vuol dire che il brand siamo morto, anzi! Il team Volition, autore della serie sin dal primo episodio, sta sviluppando il nuovo episodio. Non posso dire nulla, se non che il nuovo Saints Row è in arrivo ed è incredibile, ma torneremo a parlarne l'anno prossimo."

Klemens Kundratitz non si sbilancia ma conferma che il nuovo Saints Row sarà mostrato il prossimo anno, mentre non ci sono informazioni precise sull'uscita, che potrebbe avvenire nel 2020 o 2021, magari anche su piattaforme Next-Gen come PlayStation 5 e Xbox Scarlett (e Google Stadia?) in questo caso però si tratta solamente di una nostra aspettativa non confermata dal CEO di Koch Media.

Negli ultimi anni il brand Saints Row è stato messo in pausa, se si esclude l'arrivo di Saints Row The Third su Nintendo Switch, ma i tempi sembrano maturi per un ritorno in grande stile.