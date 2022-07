Saints Row non subirà altri ritardi: Volition annuncia la fase Gold

Ormai ci siamo per il debutto del nuovo Saints Row, reboot della serie Volition atteso su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 23 agosto. E la data estiva si può considerare praticamente definitiva, senza nessun ulteriore intoppo lungo la strada.

Attraverso un post ufficiale sulla propria pagina Twitter, infatti, gli sviluppatori confermano che Saints Row è entrato ufficialmente in fase Gold, segno dunque che lo sviluppo del gioco principale è ormai concluso e non resta dunque che attendere il giorno di lancio. Alla fine del 2021 Saints Row aveva subito un grosso rinvio: l'Action/Adventure di Volition era originariamente previsto per il 25 febbraio 2022, andando quindi incontro ad un posticipo di ben sei mesi.

Stavolta non dovrebbe più verificarsi una situazione simile e, dunque, non resta che attendere l'uscita su PC e console. Il nuovo gioco della serie promette di prendere il meglio visto nei precedenti capitoli della serie originale e calarli in un contesto moderno, mantenendo intatta la grande libertà d'azione e movimento che caratterizza il brand sin dalle sue origini risalenti al 2006.

Il titolo offrirà inoltre uno degli editor più potenti e versatili mai offerti da un Action/Adventure: eccovi 15 minuti dell'editor Boss Factory di Saints Row, che offre un approfondito sguardo ai tantissimi elementi di personalizzazione a disposizione dei giocatori.