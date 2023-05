Saints Row, quante novità! Volition rivela le migliorie dell'update Sunshine Springs

È tempo di importanti novità con l'ultima produzione pubblicata dai ragazzi di Volition negli ultimi mesi del 2022: come suggerito a più riprese dall'annuncio dell'arrivo di tanti update gratuiti e DLC nella roadmap 2023 di Saints Row, sappiamo che l'ultima iterazione dell'iconico brand è pronta a ricevere tante migliorie con il prossimo update.

Se n'è parlato tanto negli scorsi giorni: il DLC The Heist and the Hazardous e l'update Sunshine Springs di Saints Row hanno una data. Domani 9 maggio 2023 sarà il momento della verità per i contenuti inediti che verranno introdotti tra pochissimo ma, almeno per il momento, Volition ha voluto darci un assaggio dei cambiamenti che verranno introdotti con l'update gratuito. A distanza di meno di ventiquattr'ore dal DLC sono infatti giunte le patch notes ufficiali dell'aggiornamento.

Si parla, nel dettaglio, di riduzione dei punti ferita dei nemici, dell'aumento del tempo prima della chiamata dei rinforzi e tanto altro ancora; novità che, almeno sulla carta, dovrebbero andare a modificare radicalmente l'avventura ideata con Saints Row (complice la presenza del DLC). Qui di seguito vi riportiamo una parte della lunga serie di novità che saranno rese disponibili per tutti a partire da domani:

Ridotti i valori dei punti ferita di tutti i nemici.

Ridotta la frequenza delle schivate dei nemici nei combattimenti in mischia, portata quasi a zero.

Ridotta a zero la frequenza dei nemici che evitano i calci del giocatore.

Aumentato il tempo necessario ai nemici per chiamare i rinforzi.

I nemici che arrivano in situazioni di combattimento giungeranno in posizioni tali da evitare più frequentemente le collisioni tra di loro.

I nemici non aspetteranno più di ingaggiare il giocatore uno alla volta in combattimento.

La possibilità di colpire i nemici è ora temporaneamente ridotta quando il giocatore si accovaccia.

L'arma della balestra è stata modificata per utilizzare la logica della scansione dei colpi invece di comportarsi come un'arma a proiettile.

Leggermente migliorati i suoni che indicano "munizioni scarse".

Migliorate le reazioni all'impatto associate alle armi tipicamente considerate "pesanti".

Aggiunto un elemento visivo al reticolo sull'HUD per indicare quando il giocatore colpisce con successo un nemico.

Migliorate le abilità esplosive di basso livello per renderle più utili e divertenti nel corso del gioco.

Rimossa l'immunità ai danni dei combattenti nemici quando schivano.

Aggiunta la resistenza ai danni da fuoco a tutti i Panteros.

Aggiunta una migliore logica ai nemici che tentano di chiamare i rinforzi, in modo da tenerli sotto gli occhi del giocatore e quindi interromperli. Questo dovrebbe evitare che i nemici chiamino troppo spesso dalla copertura.

Aggiunta una logica per ripulire meglio i veicoli abbandonati dai pedoni in fuga.

Le abilità della Firma dell'arma ora si applicano automaticamente quando vengono sbloccate, invece di richiedere al giocatore di recarsi nelle postazioni di fuoco amico.

Riduzione della diffusione delle armi dei giocatori e sostituzione con un rinculo più realistico. Questo dovrebbe premiare meglio l'abilità per compensare la riduzione del rinculo.

Aggiornati i tempi di carica e di ricarica della Thump Gun per renderli più in linea con le altre armi dello stesso livello.

Aggiunti elementi visivi all'HUD e alla ruota delle armi per indicare il livello di potenziamento attuale di una determinata arma.

È stato aggiunto del testo sotto la ruota delle armi per indicare i requisiti necessari per completare la sfida dell'arma equipaggiata.

Aggiunto un tutorial a schermo intero per incoraggiare i giocatori a utilizzare il sistema di potenziamento.

Aggiunta la funzionalità del negozio di armi "Fuoco amico" ai depositi di armi nel Quartier Generale e nell'appartamento.

Ripreso il video tutorial per "Mine di prossimità".

Di introduzioni al seguito ve ne sono quindi molte e andranno a modificare più aspetti della produzione targata Volition. Non ci resta quindi che attendere il 9 maggio 2023 per conoscere più nel dettaglio quanto le suddette migliorie andranno ad inficiare sull'esperienza di gioco complessiva.