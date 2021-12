Saints Row: paura e delirio a Santo Ileso nelle nuove clip tra sparatorie e open world

In ragione dell'ultimo posticipo, il lancio di Saints Row avverrà il 23 agosto del 2022 su PC, PS4, Xbox One e, in versione ottimizzata, per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate l' ultimo video gameplay di Saints Row .

L'ambientazione del nuovo capitolo di Saints Row sarà la più grande e stratificata della serie, da qui l'ampio ventaglio di approcci da adottare per completare le missioni della campagna principale e le tante attività che imperleranno la mappa. In ciascuno dei nove quartieri della fittizia metropoli ispirata alle città del sud-ovest americano ci saranno numerose sfide e, con esse, delle occasioni per rimpolpare di armi ed equipaggiamenti il proprio alter-ego, come pure il guardaroba e l'armamentario degli altri membri della gang.

