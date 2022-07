Saints Row alla prova: un open world chiassoso e divertente, ve lo raccontiamo!

Mentre le prime analisi tecniche della versione PC di Saints Row sembrano premiare il lavoro svolto dagli sviluppatori di casa Volition, è tempo di scoprire quali attività attendono i giocatori all'interno di questa nuova avventura digitale.

Il nostro Gabriele Laurino ha infatti avuto la possibilità di testare con mano la produzione per ben 3 ore circa, durante le quali ha scalfito la superficie del titolo edito da Deep Silver. Il nostro primo contatto con l'open world ci ha permesso di scoprire le direzione intrapresa dal team di sviluppo per fare forma al reboot della celebre serie videoludica.

Per l'occasione, Saints Row non sembra aver perso il suo carattere chiassoso, con le prime ore di gioco che sono trascorse all'insegna di un sano divertimento. Tra una missione e l'altra, la Redazione è ora pronta a raccontarvi le sue impressioni su gameplay, trama e personaggi. Direttamente in apertura a questa news, oltre che sul canale YouTube di Everyeye, potete dunque trovare una ricca video anteprima dedicata a Saints Row: vi auguriamo una buona visione!

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il nuovo Saints Row realizzerà il suo debutto sul mercato il prossimo 23 agosto 2022, su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.