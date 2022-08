Saints Row su PS4 e PS5: svelati il peso e la data del preload

A distanza di qualche settimana dall'inizio del preload di Saints Row su Xbox One e Xbox Series X|S sono emersi online i primi dettagli sul download delle due versioni PlayStation.

A fornire nuovi dettagli su quando e come gli utenti Sony potranno scaricare i file utili all'avvio di Saints Row è l'irreprensibile account Twitter PlayStation Game Size, che ha intercettato le informazioni sul database del PlayStation Store. Stando a quanto dichiarato dall'utente, l'azienda nipponica non farà alcun tipo di eccezione per il titolo open world, il quale seguirà le solite regole per il preload: sarà possibile infatti iniziare a scaricare il gioco a 48 ore esatte dalla sua uscita, ovvero a partire dal prossimo 21 agosto 2022. Per quello che riguarda invece le dimensioni di Saints Row, si parla di 60,394 GB per la versione PlayStation 4 e 53,546 GB su PlayStation 5. Come accade sempre più spesso, il sistema di compressione Kraken sembra fare il suo lavoro e permette all'edizione per console di ultima generazione Sony di avere un peso minore rispetto a quella old-gen.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 23 agosto 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Avete già letto il nostro provato di Saints Row?