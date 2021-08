Saints Row: reboot in arrivo per la folle serie free roaming? Parla l'insider Okami

Le nuove indiscrezioni che si stanno facendo strada in rete in merito alla serie di Saints Row potrebbero finalmente riaccendere le speranze di vedere presto un nuovo capitolo della serie sandbox di Volition.

Ad esclusione di riedizioni come Saints Row The Third Remastered e Saints Row 4 Re-Elected, e dello sfortunato progetto parallelo Agents of Mayhem (qui potete recuperare la nostra Recensione dello spin-off di Saints Row), il folle franchise sviluppato da Volition e pubblicato da Deep Silver potrebbe essere finalmente sul piede del ritorno con un capitolo tutto nuovo.

Stando a quanto riferito dal noto insider Okami, che in passato ha dato dimostrazione di essere una fonte affidabile, Saints Row sta per tornare sulle scene con un capitolo reboot. Sfortunatamente non vengono condivisi ulteriori dettagli sulla natura del progetto, ma l'insider ha dichiarato che l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare durante questo mese. Chissà dunque che la GamesCom 2021 non si riveli l'evento designato per presentare al pubblico questo nuovo episodio della serie free roaming.

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute cautele nella speranzosa attesa che Deep Silver faccia il suo annuncio. Cosa vi aspettereste da un eventuale capitolo reboot della serie di Saints Row?