Saints Row: il reboot si mostra tra azione, esplosioni e ampia personalizzazione

Era già arrivata la conferma che il reboot di Saints Row sarebbe stato ai Game Awards 2021, e la cerimonia è stato lo scenario perfetto per mostrare il nuovo trailer con sequenze di gameplay del nuovo episodio della serie, riavvio del franchise nato nel 2006 su Xbox 360.

Nonostante si riparta da zero, la nuova opera firmata Volition sembra esplosiva e fuori di testa proprio come gli illustri predecessori: scenari spettacolari, azione senza sosta, inseguimenti frenetici ed ampia libertà di personalizzazione sono alcuni degli ingredenti che compongono l'essenza ludica e contenutistica del nuovo Saints Row che, ricordiamo, è ancora piuttosto lontano dalla sua uscita. Infatti, Saints Row è stato rinviato all'estate 2022, precisamente al 23 agosto 2022.

I Game Awards 2021 ci hanno quantomeno permesso di dare uno sguardo più dettagliato sul gioco, che sembra avere tutte le carte in regola per fare colpo sui fan di lunga data del franchise, non raggiungendo le vette di esilarante esagerazione vista nei capitoli più recenti (come Saints Row The Third e Saints Row IV), ma riprendendo in parte le atmosfere e lo stile dei primi due capitoli. Con ancora molti mesi che ci separano dal debutto del gioco su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, i sentiremo ancora parlare dei Saints nel prossimo futuro.