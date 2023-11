Saints Row: il concept del reboot era incentrato sui personaggi storici, stando a un leak

Il flop di Saints Row è al centro delle nuove anticipazioni condivise da Mrsaintsgodzilla21: a detta del sedicente insider, tra le cause dell'insuccesso dello sparatutto free roaming di Volition ci sarebbe l'abbandono del concept originario che prevedeva una storia incentrata sui personaggi storici della serie.

In base a quanto sostenuto dal creatore di contenuti e (a suo dire) 'gola profonda' degli ormai chiusi studi Volition, il piano originale prevedeva una trama incentrata sui carismatici personaggi dei capitoli precedenti, a cominciare ovviamente da Johnny Gat e Dex per poi spaziare a Shaundi, Pierce e Aisha.

A detta dell'insider, quindi, inizialmente la software house dell'Illinois avrebbe desiderato riavviare l'IP di Saints Row senza però spezzare il forte legame emotivo venutosi a creare tra i fan della serie e i protagonisti storici: stando alle indiscrezioni, proprio da questo cambio di strategia deriverebbero i problemi emersi nella costruzione del comparto ludico e narrativo dell'avventura sandbox approdata nei negozi nell'estate del 2022 su PC e console.

È lo stesso Mrsaintsgodzilla21 a ribadirlo nel suo ultimo podcast su YouTube precisando che il reboot di Saints Row con i personaggi storici "sarebbe stato qualcosa di completamente diverso" rispetto a quanto sperimentato dagli utenti nel titolo finale, proprio in ragione di una storia e di un sistema di gameplay costruiti attorno a Johnny Gat e compagni per restituire a schermo un'esperienza "per l'80% ispirata a Saints Row 2 e per il 20% a Saints Row The Third. .

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sui migliori Easter Egg di Saints Row da Balle Spaziali a Indiana Jones.