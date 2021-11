Saints Row: il reboot è stato rinviato, uscirà durante l'estate 2022

Il reboot di Saints Row non uscirà il 25 febbraio 2022 come inizialmente annunciato, Deep Silver ha annunciato che il gioco è ora previsto per il 23 agosto sempre nei formati PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC via Epic Games Store.

Jim Boone, Chief Creative Officer di Volition, si è scusato per il ritardo tuttavia sottolinea come la priorità per lo studio sia quella di dare vita ad un gioco curato sotto ogni aspetto e un lancio a febbraio non avrebbe permesso di completare in tempo i lavori sul progetto.

Boone ammette di aver sottostimato l'impatto dell'emergenza Covid-19 sulla programmazione della tabella di marcia, adesso però lo sviluppo procede senza intoppi e nei prossimi mesi lo studio si dedicherà al completamento dei lavori e alla pulizia di alcuni aspetti del gioco.

L'uscita di Saints Row slitta di diversi mesi rispetto alla data originale ma c'è da dire che il gioco di Volition si toglie così da una finestra piuttosto affollata, febbraio 2022 vedrà infatti il lancio di titoli molto attesi come Elden Ring e Horizon Forbidden West, due sicuri blockbuster destinati probabilmente a oscurare e togliere visibilità ad una IP di minor richiamo come Saints Row, pronta a tornare dopo una pausa durata oltre sette anni.