Saints Row: il reboot uscirà nel 2022 secondo alcuni insider

Geoff Keighley ha confermato che il reboot di Saints Row sarà alla Gamescom>, adesso emergono alcune (pochissime, in realtà) notizie su questo nuovo progetto targato Deep Silver e Volition.

Secondo quanto riportato il gioco si intitolerà semplicemente Saints Row (e non Saints Row V come precedentemente ipotizzato) e uscirà il 25 febbraio 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC via Epic Games Store. Viene poi confermato che il reveal avverrà durante la Gamescom Opening Night Live del 25 agosto, con il pre show in programma dalle 19:30 e lo show vero e proprio al via alle ore 20:00.

Al momento non sappiamo purtroppo altro su questo titolo, il sito ufficiale di Saints Row presenta solamente un conto alla rovescia che scadrà domani sera, oltre ai loghi di Deep Silver e Volition. La serie Saints Row è ferma ormai da qualche anno, dopo Saints Row 4 (uscito nel 2013) lo studio ha pubblicato Saints Row 4 Re-Elected e Saints Row Gat Out of Hell nel 2015, da più di cinque anni però il franchise è stato messo in pausa ma adesso è tempo di un ritorno in grande stile. Ne sapremo di più nelle prossime ore, quando Saints Row verrà svelato ufficialmente.