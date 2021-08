Saints Row: il reboot di Volition verrà espanso con tre DLC post-lancio

Dopo i rumor che ne avevano già suggerito l'arrivo, Saints Row è stato ufficialmente annunciato da parte dello sviluppatore Volition e dal publisher Deep Silver. Si tratta di un reboot del franchise, che con il quarto capitolo aveva raggiunto livelli di follia assolutamente fuori scala.

Sono ora state diffuse online le informazioni riguardanti le edizioni speciali di Saints Row, che ci svelano i contenuti aggiuntivi a cui potremo accedere. Il free roaming di Volition arriverà, oltre che in Standard Edition, anche in Gold Edition al prezzo di 89,99 euro. Questa versione ci conferma la presenza di un Expansion Pass costituito da tre corpose espansioni narrative.

"Preacquista subito la Gold Edition e ottieni The Idols Anarchy Pack, che include una selezione di equipaggiamenti al neon rubati che non ti faranno passare inosservato. Il pacchetto include: Idols DJ Helmet, Twinkle Bat, e Sandstorm Scrambler.

La Gold Edition ti offre l'esperienza completa del gioco principale, combinata con tre future espansioni del gioco in arrivo dopo l'uscita. L'Expansion Pass offre nuove missioni e novità di gameplay in tre distinte espansioni, ognuna delle quali aggiunge i propri contenuti da scoprire nel mondo di Santo Ileso".

Presente anche una Platinum Edition del gioco, di cui non viene ancora specificato il prezzo, e al cui interno verrà inclusa anche una copia di Saints Row: The Third Remastered (che potete già da ora accaparrarvi gratuitamente su Epic Games Store).

Volition ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a realizzare un reboot della serie di Saints Row: gli sviluppatori desiderano raccontare una storia attuale. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo free roaming che andrà a sfidare nuovamente Grand Theft Auto, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Saints Row.