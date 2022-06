Saints Row: i requisiti PC dello sfrenato open world compaiono su Epic Store

Dopo aver dato un approfondito sguardo a Boss Factory, il folle editor di Saints Row, ecco che sulle pagine di Epic Games Store compaiono i requisiti PC del reboot del folle franchise open world.

Attualmente sono presenti soltanto i requisiti minimi, con quelli raccomandati che verranno aggiunti in un secondo momento. A giudicare dalle caratteristiche hardware richieste dal gioco, buona parte di chi è interessato al free roaming di Voliton dovrebbe essere in grado di lanciarsi in quel di Santo Ileso senza troppe problematiche tecniche.

Per poter eseguire Saints Row, i giocatori avranno bisogno come minimo di una CPU Intel Core i3-3240 o Ryzen 3 1200 combinata con una scheda grafica GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 480 e 8 GB di RAM. Per installare il gioco sono necessari 50 GB di spazio libero. In basso trovate i requisiti minimi integrali:

OS - Windows 10 64-bit

CPU - Intel Core i3-3240 o AMD Ryzen 3 1200

RAM - 8GB

GPU - NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 480

Ricordiamo ai lettori che Saints Row sarà ufficialmente disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 23 agosto. I giocatori possono scaricare sin da subito Boss Factory e creare in anticipo il proprio personaggio.