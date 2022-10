Saints Row: la roadmap di Volition dall'Update di novembre alle espansioni del 2023

La fiducia di Embracer Group per il futuro di Saints Row sprona il team di Volition a festeggiare il raggiungimento del primo milione di copie vendute dallo sparatutto open world condividendo i propri piani per il supporto post-lancio, dall'importante update di novembre alle ricche espansioni del 2023.

La software house dell'Illinois traccia così la Roadmap di Saints Row partendo dall'aggiornamento gratuito che interesserà tutte le versioni del titolo a novembre: a detta di Volition, si tratterà di un update davvero molto importante che includerà oltre 200 correzioni di bug, degli interventi di ottimizzazione e numerose modifiche per garantire una maggiore stabilità del gioco.

Sempre attraverso l'aggiornamento di novembre, gli sviluppatori di Saints Row promettono di migliorare la 'qualità di vita' degli esploratori di Santo Ileso grazie a sfide più gratificanti, a modifiche nel sistema di gestione dei veicoli e a tanti altri aspetti dell'opera, tra cui la riduzione della ripetizione di alcune attività.

Per la fine del 2022 e il 2023, i piani di Volition prevedono di lanciare diversi pacchetti gratuiti per la customizzazione della propria gang e, dal prossimo anno, un'espansione per la storia (legata al Season Pass ma acquistabile a parte) e di tanti altri contenuti gratis, ivi comprese nuove modalità e aree da esplorare. Nell'attesa di saperne di più dagli autori americani, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Saints Row, caos e follia in un divertente open world.